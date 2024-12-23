Küçükçekmece'de yılbaşı ağacına baltalı saldırı

2025 yılına girmekte geri sayım başlarken İstanbul'da bazı belediyeler sokakları ışıklandırarak yılbaşı ağacıyla süslemeye başladı. Küçükçekmece'de süslenen bin yılbaşı ağacına balta ile saldırıldı.

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YÜZLERİNİ KAPATIP SALDIRDILAR

Belediye tarafından meydana yerleştirilen ve ışıklandırılarak süslenen yılbaşı ağacı 4 kişinin saldırısına uğradı. Grubun içinde bulunan bir kişi elindeki balta ile ağaca zarar verirken diğerleri de kökünden sökmeye çalıştı. Grup daha sonra kayıplara karıştı. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi