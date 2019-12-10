Servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi

İHA

Kaza, Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi Beyazel Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Suriye uyruklu Hasan Dako, okul dönüşünde evinin önünde 34 LAY 202 plakalı servis aracından indi.

Minibüsten inen çocuk servisin ön tarafından geçmek istediği sırada sürücü küçük çocuğu fark etmedi. Şoförün gaza basmasıyla 4 yaşındaki Hasan Dako aracın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

İHA'nın haberine göre; servis sürücüsü ve araçta bulunan bir kadın gözaltına alındı. Küçük çocuğun cenazesi özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayı gören vatandaşlardan Abdurrahman Irmık, “Saat 16.00 sıraları akşam üzeriydi. Camdan baktığımda kalabalığın toplandığını gördüm. Çocuk yerdeydi vatandaşlar polis ve ambulans çağırmıştı. Gördüğüm bu daha sonra çocuk kanlar içinde yerde yatıyordu. Nabzına baktığımda boynundan bir şey hissetmedim" dedi.