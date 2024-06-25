Kübra'nın öldüğü İznik Gölü'nde denetimler artırıldı
Bursa'daki İznik Gölü'nde Kübra Özdemir'in jet skiden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından denetimler artırıldı. Sahil Güvenlik ekipleri plajları bottan dürbünle izleyip can yeleği olmadan kimsenin gölde açılmasına izin vermedi. Uzmanlar can kurtaran olmayan plajlarda can yeleksiz göl suyuna girmenin riskli olduğunu can yeleğinin her zaman hayat kurtardığını söyledi.
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Bursa'daki İznik Gölü'nde jet ski ile açılan Onur I. (23) ve Kübra Özdemir (25), aracın devrilmesi sonucu göle düştü.
Onur I, jet skiye tutunarak suyun üstünde kalırken Özdemir ise gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye iki jandarma asayiş timi ile bot timi sevk edildi. Özdemir'in düştüğü yerde arama çalışmaları başlatan ekipler, genç kızın cansız bedenine ulaştı.
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Otopsisi tamamlanan 25 yaşındaki genç kızın cenazesı, Yunuseli Toki Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde Hasköy Mezarlığı'na defnedildi.
Öte yandan, Kübra Özdemir'in annesi ile beraber İznik'te bulunan bir otelde çalıştığı ve 3 kardeşin ortancası olduğu öğrenildi.
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İlçede 22 yıldır plaj işletmeciliği yapan Bekir Uslui İznik'te Can kurtaran olan sadece 2 adet plaj olduğunu söyledi.
Uslu, "Maalesef son günlerde boğulma vakalarının yaşandığı her yer suya girmenin tehlikeli olduğu yerler. Kayıklarda, jet skilerde, deniz bisikletlerinde can yeleği olması lazım. Can yeleği hayat kurtarır özellikle bizim göl tatlı su olduğu için suyun kaldırma gücü deniz gibi değil. Bu yüzden boğulma olayları daha fazla gerçekleşiyor. Yüzme bilmeyen insanların can kurtaran hizmetlerinin bulunduğu plajlarda suya girmelerini tavsiye ediyorum" dedi.
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İlçede Ali Kaptan olarak bilinen Ali Karaman ise son zamanlardaki boğulma olaylarının dikkatsizlik ve kurallara uymamaktan yaşandığını söyledi.
Karaman, "İznik Gölü'nde anlık değişimler yaşanıyor. Her şey çok güzel giderken, hava sıcak göl durgunken bir anda hava patlayıp sizi alabora edebilir. Burada özellikle tekne ve jet ski sahipleri nasıl araçlarınıza bindiğinizde emniyet kemeri takıyorsanız mutlaka can yeleğinizi giyin ve giydirin bu çok önemli bir konu. İznik gölünde anlık derinleşmeler ve anlık hava değişimleri yaşayabilirsiniz, özellikle jet ski kullananlar balık ağlarına takılabilir ve takla atabilirler. Kötü sonuçların yaşanmaması için mutlak surete kurallara riayet edilmesi gerekir" diye konuştu.
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Kübra'nın ölümünün ardından Sahil Güvenlik ekipleri de plajları bottan dürbünle izleyip can yeleği olmadan kimsenin gölde açılmasına izin vermedi.