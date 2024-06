Kübra'nın öldüğü İznik Gölü'nde denetimler artırıldı

İlçede 22 yıldır plaj işletmeciliği yapan Bekir Uslui İznik'te Can kurtaran olan sadece 2 adet plaj olduğunu söyledi.

Uslu, "Maalesef son günlerde boğulma vakalarının yaşandığı her yer suya girmenin tehlikeli olduğu yerler. Kayıklarda, jet skilerde, deniz bisikletlerinde can yeleği olması lazım. Can yeleği hayat kurtarır özellikle bizim göl tatlı su olduğu için suyun kaldırma gücü deniz gibi değil. Bu yüzden boğulma olayları daha fazla gerçekleşiyor. Yüzme bilmeyen insanların can kurtaran hizmetlerinin bulunduğu plajlarda suya girmelerini tavsiye ediyorum" dedi.