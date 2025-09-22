Habertürk
    Takipde Kalın!
        Kubilay Aka'dan Serdar Ortaç açıklaması - Magazin haberleri

        Kubilay Aka'dan Serdar Ortaç açıklaması

        Kubilay Aka, Serdar Ortaç'ın hayatını hikâye edineceği iddia edilen filmde ünlü şarkıcıyı canlandırıp canlandırmayacağı konusunda açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 13:39 Güncelleme: 22.09.2025 - 13:42
        Serdar Ortaç açıklaması
        Geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç'ın hayatının filme çekileceği iddia edildi. Ancak yapım şirketinin, yapımcısının, senaristinin ve yönetmeninin açıklanmaması; "Bu iddia, ne kadar doğru olabilir ki?" düşüncesini oluşturdu.

        Zira ortada bir film projesi varsa öncelikle bir yapım şirketi ve yapımcının olması gerekir. Senarist ve yönetmen sonradan devreye girebilir ama projeye başlarken yapım şirketi ve yapımcının olmaması iddianın gerçekliğini sorgulatır.

        Yine iddiaya göre; Serdar Ortaç'ı canlandıracak kişi de Kubilay Aka idi. Ünlü oyuncunun yaptığı açıklama, söz konusu biyografi türündeki filmin çekilip çekilmeyeceği konusundaki gerçekliği yerle bir eden bir diğer gelişme oldu. Aka, projeden haberi olmadığını, Ortaç'ı canlandırma adına bir teklif almadığını belirtirken başka projeler için anlaşmaları olduğunu hatırlattı.

        #Kubilay Aka
        #Serdar Ortaç

