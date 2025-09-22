Kubilay Aka'dan Serdar Ortaç açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç'ın hayatının filme çekileceği iddia edildi. Ancak yapım şirketinin, yapımcısının, senaristinin ve yönetmeninin açıklanmaması; "Bu iddia, ne kadar doğru olabilir ki?" düşüncesini oluşturdu.

Zira ortada bir film projesi varsa öncelikle bir yapım şirketi ve yapımcının olması gerekir. Senarist ve yönetmen sonradan devreye girebilir ama projeye başlarken yapım şirketi ve yapımcının olmaması iddianın gerçekliğini sorgulatır.

Yine iddiaya göre; Serdar Ortaç'ı canlandıracak kişi de Kubilay Aka idi. Ünlü oyuncunun yaptığı açıklama, söz konusu biyografi türündeki filmin çekilip çekilmeyeceği konusundaki gerçekliği yerle bir eden bir diğer gelişme oldu. Aka, projeden haberi olmadığını, Ortaç'ı canlandırma adına bir teklif almadığını belirtirken başka projeler için anlaşmaları olduğunu hatırlattı.