Küba Nerede? Küba Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

Küba Nerede?

Küba nerede sorusunun cevabı, az önce de söz ettiğimiz gibi Karayipler konumu üzerinden verilebilir. Karayipler bölgesinde yer alan Küba, büyük bir ada ülkesidir. Büyüklüğü kadar kalabalık nüfusuyla da dikkat çeken ülke, Kuzey Amerika kıtasının güneydoğusunda, Meksika Körfezi, Karayip Denizi ve Atlantik Okyanusu'nun kesişim noktasında bulunur. Konum itibariyle önemli bir noktada bulunan Küba özellikle Soğuk savaş döneminde tarih sahnesinde boy göstermiştir. Yani buradan da anlaşılacağı gibi Küba, turizm açısından olduğu kadar siyasi anlamda da gözlerin üstünde olduğu bir ülkedir. Yaklaşık 110.000 km² yüzölçümüne sahip olan ülke, ana adanın haricinde yüzlerce küçük adacık ve takımadalardan oluşur. Bu da Küba’yı bir ada olmaktan öte takım adalar ülkesi yapar. Peki takım ada ülkesi olan Küba hangi kıtada yer alıyor?

Küba Hangi Kıtada?

Küba hangi kıtada yer alıyor sorusunun cevabı kafa karıştırıcı olabilir. Ancak teknik olarak baktığımızda Küba, Kuzey Amerika kıtasında yer alıyor diyebiliriz. Ancak ülke Karayipler bölgesinde bulunduğu için Küba’nın ismi, Orta Amerika ya da Latin Amerika bölgeleriyle de anılır. Her ne kadar kültürel ve coğrafi olarak Karayipler’de bağımsız bir bölge gibi görünse de, reel anlamda kıta sınıflandırmasına baktığımızda Karayip adaları, Kuzey Amerika kıtasına dahildir. Yani Küba, coğrafi açıdan Karayipler’de yer alsa da kıtasal olarak Kuzey Amerika’nın bir parçasıdır. Tüm bu özellikler de Küba’ya stratejik bir önem atfeder. Bu öneme örnek olarak ise ülkenin ABD ile yakınlığı gösterilebilir. Özellikle Florida’ya çok yakın olan Küba için bu durum avantaj sağlar niteliktedir.

Küba Komşu Ülkeleri Küba komşu ülkeleri dendiğinde, akıllara kara sınırları olan ülkeler gelmemelidir. Çünkü Küba bir ada ülkesidir ve bu nedenle onun karasal komşuları yoktur. Bunun yerine ülkenin deniz yoluyla komşu olduğu ülkeler bulunur. İşte Küba'nın deniz aşırı en yakın komşuları.. - Amerika Birleşik Devletleri: Küba'nın kuzeyinde, yaklaşık 150 km uzaklıkta bulunan Florida eyaleti, Küba'nın en önemli komşusudur. Tarihsel olarak da iki ülke arasında birçok diplomatik gelişme yaşanmıştır.

- Meksika: Batı yönünde, Yucatan Yarımadası üzerinden Meksika’ya komşudur.

- Bahamalar: Küba’nın kuzeydoğusunda yer alır ve deniz sınırı paylaşır.

- Haiti: Hispaniola Adası üzerinde yer alan Haiti, Küba’nın doğu komşusudur.

- Jamaika: Karayip Denizi’nde Küba’ya oldukça yakın bir ada ülkesidir ve Küba’nın güney komşusudur. Bu ülkeler, Küba ile coğrafi yakınlık içindedir ve bu yakınlıklar tarih boyunca ticari, kültürel veya siyasi ilişkiler içinde olmalarına zemin hazırlamıştır. Küba Başkenti Küba başkenti, Havana şehri olarak bilinir. Bu başkent İspanyolca kökenli bir isim taşır. Hava asıl olarak “La Habana” şeklinde yazılır. Başkent, ülkenin kuzey kıyısında yer alır ve aynı zamanda Küba’nın en büyük şehridir. Başkent Havana, yaklaşık iki milyonluk nüfusuyla Küba'nın hem politik hem ekonomik hem de kültürel merkezidir. Havana, mimarisi, rengarenk sokakları, tarihi yapıları ve canlı müzik kültürüyle tanınan popüler bir şehirdir. Hatta öyle ki1982 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan “Eski Havana” bölgesi sayesinde her yıl milyonlarca turist ağırlar. Havana, aynı zamanda Küba devrimi ile özdeşleşen ve Fidel Castro’nun liderliğinde devrimin zaferi ile ülkenin yönetim merkezi haline gelen şehirdir.

