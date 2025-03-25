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        Haberler Dünya Kremlin: Rusya ile ABD uzmanları arasındaki müzakerelerin sonuçları analiz ediliyor | Dış Haberler

        Kremlin: Rusya ile ABD uzmanları arasındaki müzakerelerin sonuçları analiz ediliyor

        Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve ABD uzmanları arasında dün Riyad'da yapılan müzakerelerin sonuçlarının analiz aşamasında olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında müzakerelere dair telefon görüşmesinin yapılmasının planlanmadığını söyleyen Peskov, "Temasların sürdürüleceğine dair anlayış var ancak şimdilik belirgin bir şey yok." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 14:28 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:28
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        Kremlin'den ABD ile görüşmelere ilişkin açıklama
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        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD uzmanları arasında dün yapılan müzakerelerin sonuçlarının analiz aşamasında olduğunu belirterek teknik konular ele alındığı için müzakerelerin sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmayacağını belirtti.

        Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

        Rusya ve ABD uzmanları arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da dün yapılan müzakerelere değinen Peskov, "Uzun süren müzakerelerin sonuçları başkentlere bildirildi ve analiz ediliyor. Bu müzakerelerde teknik konular ele alındı. Bu nedenle müzakerelerin sonuçları kamuoyu ile paylaşılmayacak." ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında müzakerelere dair telefon görüşmesinin yapılmasının planlanmadığını söyleyen Peskov, "Temasların sürdürüleceğine dair anlayış var ancak şimdilik belirgin bir şey yok." diye konuştu.

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        Sözcü Peskov, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında da üçlü toplantı yapılmasının planlanmadığını dile getirdi.

        "Uluslararası toplumun, Ukrayna'nın saldırılarına yönelik tepkisi yeterli değil"

        Ukrayna ordusunun dün Rus gazetecilere saldırı düzenlediğine dikkati çeken Peskov, uluslararası toplumun buna tepkisinin yeterli olmadığını savunarak "Kiev yönetimi, elinde silah olmayan insanlara zulüm uygulamaya devam ediyor." dedi.

        Ukrayna ordusunun dün, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatarla Luhansk bölgesinde Rus gazetecilere saldırı düzenlediği ve saldırıda Rus gazetesi İzvestiya'nın savaş muhabirinin, "Zvezda" televizyon kanalının kameramanının ve çekim ekibinin şoförünün yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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