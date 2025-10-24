Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kremlin: Putin ile Trump, ileride zirve yapılması ihtimalini göz ardı etmiyor | Dış Haberler

        Kremlin: Putin ile Trump, ileride zirve yapılması ihtimalini göz ardı etmiyor

        Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump'ın görüşme ihtimaline ilişkin konuştu. Peskov, ileride zirve yapılması ihtimalinin göz ardı edilmediğini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 14:09 Güncelleme: 24.10.2025 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kremlin'den Putin-Trump zirvesi açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ileride zirve yapılması ihtimalini göz ardı etmediğini belirterek, "Bu görüşmenin verimli olabilmesi için, liderlerin belirlediği gibi iki ülkenin dışişleri bakanlıkları düzeyinde çalışmaların yürütülmesi gerekiyor." dedi.

        Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

        "Putin ve Trump arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan zirve, ABD'nin NATO ve Avrupalı müttefiklerinin eylemleri nedeniyle mi yoksa başka sebeplerle mi iptal edildi?" sorusunu yanıtlayan Peskov, ABD ile zirve tarihi konusunda uzlaşıya varılmadığına dikkati çekti.

        REKLAM

        Peskov, "Bu bakımdan, üzerinde kesin uzlaşıya varılmayan bir şeyi bozmak çok zor. Ne Trump ne de Putin sadece görüşmek için zaman kaybetmek istiyor. Bu görüşmenin verimli olabilmesi için liderlerin belirlediği gibi iki ülkenin dışişleri bakanlıkları düzeyinde çalışmaların yürütülmesi gerekiyor." dedi.

        Trump'ın zirveyi bu aşamada düzenlemeyi düşünmediğini açıkladığına işaret eden Peskov, "Bununla birlikte Trump, ileride zirvenin yapılması ihtimalini göz ardı etmediğini defalarca söyledi. Putin de aynı görüşe sahip." diye konuştu.

        "ABD'NİN YAPTIRIMLARINI ANALİZ EDECEĞİZ"

        Dmitriy Peskov, ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırım kararına ilişkin ise "Bu yaptırımlar analiz ediliyor. Elbette çıkarlarımıza uygun olanı yapacağız. Başkasına karşı değil, kendi çıkarlarımız doğrultusunda hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinde duraklama olduğunu belirten Peskov, bunun Kiev'in müzakereleri yoğunlaştırma isteksizliğinden kaynaklandığını söyleyerek, "Bu isteksizlik, Kiev yönetiminin Avrupalı sahipleri tarafından teşvik ediliyor." dedi.

        Sözcü Peskov, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Rusya ile barış anlaşmasını sağlamaya hazır oldukları yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği'nce eğitime yağmur tatili! 16.00'dan sonra okul yok!
        İstanbul Valiliği'nce eğitime yağmur tatili! 16.00'dan sonra okul yok!
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Habertürk Anasayfa