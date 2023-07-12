Kremlin: Erdoğan ile planlanmış bir görüşme yok

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Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde birçok konuda önemli kararlar açıklanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili temaslarda bulundu.

Kiev ve Moskova arasında arabulucu olma teklifini yineleyen Erdoğan, "Taraflar arabulucu olmamızı teklif ederse elbette bunu kabul ederiz ancak bize böyle bir teklif gelmedi. Tahıl Koridoru anlaşmasının da uzatılması için girişimlerimiz devam ediyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov ise bugün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme planının olmadığını duyurdu.

NATO Zirvesi öncesinde Ukrayna lideri Zelenskiy'i İstanbul'da konuk eden Erdoğan, Ukrayna'nın NATO üyeliğine tam destek vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nin ardından açıklamalar Haberi Görüntüle

Fotoğraf: AP