2022 KPSS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS Lisans sınavı, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları halinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenecek. KPSS Soru Kitapçıkları ve Cevap anahtarlarının ne zamann açıklanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. 2022 KPSS soru ve cevap anahtarının, ÖSYM tarafından sınav günü veya sonraki gün yayınlanması bekleniyor.