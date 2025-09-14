Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2025 ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        KPSS sonuçları sorgulama ekranı! 2025 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kamu Personeli Seçme Sınavı Alan Bilgisi ve Genel Yetenek- Genel Kültür sınavları tamamlandıktan sonra KPSS sonuçları sorgulanmaya başlandı. Memur olabilme hayaliyle sınava giren ve sonuçların açıklanması için heyecanla bekleyen adaylar, gözlerini ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına çevirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında, sınava katılım sağlayan adaylar KPSS sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 21:12 Güncelleme: 14.09.2025 - 22:22
        • 1

          KPSS sonuçları merak ediliyor. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS Alan Bilgisi oturumlarına katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanması için gözlerini ÖSYM'nin sonuç sayfasına çevirdi. KPSS sonucu ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenilecek. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        • 2

          KPSS SONUÇ TARİHİ

          KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları, Genel Kültür ve Genel Yetenek sınav sonucu ile beraber 10 Ekim günü ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM sonuç ekranından yayımlanacak. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.

          KPSS puanları hesaplanırken adayların ağırlıklı standart puanı kullanılarak KPSS puanları hesaplanacak. Her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak.

          Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklar.

          ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

          Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerine ait soruların bir bölümü ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlandı.

          Sınava katılan adaylar ise soru kitapçıklarının tamamına 14 Eylül 2025 saat 16.00’dan itibaren ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ulaşabilecek. Kitapçıkların erişime açık kalma süresi 24 Eylül 2025 saat 23.59’da sona erecek.

          KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

