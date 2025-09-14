KPSS SONUÇ TARİHİ

KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları, Genel Kültür ve Genel Yetenek sınav sonucu ile beraber 10 Ekim günü ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM sonuç ekranından yayımlanacak. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.

KPSS puanları hesaplanırken adayların ağırlıklı standart puanı kullanılarak KPSS puanları hesaplanacak. Her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak.

Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklar.

