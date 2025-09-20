Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek, Alan Bilgisi sonuçları açıklandı mı?

        KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek, Alan Bilgisi sonuç tarihi: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür- Genel Yetenek 7 Eylül'de, A Grubu (Alan Bilgisi) 13 Eylül'de, A Grubu (Alan Bilgisi) son oturumu 14 Eylül tarihinde uygulandı. Belirtilen tarihlerde sınava katılım gösteren memur adayları, KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından KPSS sonuçları, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Peki, "KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek, Alan Bilgisi sonuç tarihi: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 20:29 Güncelleme: 20.09.2025 - 20:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          KPSS sonuçları için geri sayım başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının ardından Alan Bilgisi üç oturumda sona erdi. Soru ve cevap anahtarının yayınlanmasının ardından adaylar, doğru ve yanlışlarını ÖSYM üzerinden sorgulayabildi. KPSS sonuçları için ise gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek, Alan Bilgisi sonuçları açıklandı mı?" İşte detaylar...

        • 2

          KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları, Genel Kültür ve Genel Yetenek sınav sonucu ile beraber 10 Ekim günü ilan edilecek Adaylar, sonuçları T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Açıklanacak sonuçlarla birlikte puan dağılımları ve adayların tercih süreci için gerekli veriler de paylaşılacak. KPSS A Grubu sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren 2 yıl geçerli olacak. 2027-KPSS A Grubu sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek.

        • 3

          KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

        • 4

          Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir

          ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          KPSS SORULARI CEVAPLARI YAYINLANDI

          Sınava katılan adaylar ise soru kitapçıklarının tamamına 14 Eylül 2025 saat 16.00’dan itibaren ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ulaşabilecek. Kitapçıkların erişime açık kalma süresi 24 Eylül 2025 saat 23.59’da sona erecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yumaklı'dan açıklama
        Bakan Yumaklı'dan açıklama
        Facia böyle geldi
        Facia böyle geldi
        Kuyumcunun dikkatini dağıtıp 2.5 kilo altını çaldılar!
        Kuyumcunun dikkatini dağıtıp 2.5 kilo altını çaldılar!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        TikTok skandalında kız çocuğu devlet korumasına baba bozuntusu gözaltına alındı!
        TikTok skandalında kız çocuğu devlet korumasına baba bozuntusu gözaltına alındı!
        "Vura vura kıra kıra şampiyon olacağız"
        "Vura vura kıra kıra şampiyon olacağız"
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Kongrede tansiyon yükseldi!
        Kongrede tansiyon yükseldi!
        Fahiş fiyata 1.9 milyar TL'lik ceza
        Fahiş fiyata 1.9 milyar TL'lik ceza
        Milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!
        Milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Avrupa havalimanlarında siber saldırı kaosu
        Avrupa havalimanlarında siber saldırı kaosu
        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        Düğünde sanatçıya saldırı
        Düğünde sanatçıya saldırı
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        Artvin'de yer altındaki buzhane!
        Artvin'de yer altındaki buzhane!
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        Trump'tan, çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti
        Trump'tan, çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        Habertürk Anasayfa