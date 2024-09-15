Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KPSS ortaöğretim soru ve cevap anahtarı PDF indir: KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

        KPSS ortaöğretim soru ve cevap anahtarı: KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

        KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül Pazar günü uygulandı. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler KPSS ortaöğretim soru ve cevap anahtarına çevrildi. KPSS ortaöğretim soru ve cevaplarının açıklanmasının ardından adaylar, doğru ve yanlışlarını kontrol edebilecek. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte KPSS ortaöğretim sınav soruları ve cevap anahtarı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 08:02 Güncelleme: 15.09.2024 - 08:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          15 Eylül Pazar günü uygulanan KPSS ortaöğretim sınavının ardından, soru ve cevap anahtarı için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamaları beklenmeye başladı. KPSS ortaöğretim sorularına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişim sağlananabilecek. İşte KPSS ortaöğretim sınav soru ve cevap anahtarına ilişkin tüm detaylar...

        • 2

          KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI TAMAMLANDI!

          KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde uygulandı.

        • 3

          KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

          KPSS ortaöğretim sınav soru ve cevapları henüz yayımlandı. KPSS soru ve cevap anahtarı sınavdan kısa bir süre sonra ÖSYM tarafından erişime sunulacak.

        • 4
        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asılsız ihbarlar ve yanlış ifadeler kayıtlara geçti
        Asılsız ihbarlar ve yanlış ifadeler kayıtlara geçti
        Aslantepe'de resital!
        Aslantepe'de resital!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Pankart açmıştık Tayyip dedem gördü'
        'Pankart açmıştık Tayyip dedem gördü'
        'Netanyahu Lübnan'daki saldırıları genişletecek'
        'Netanyahu Lübnan'daki saldırıları genişletecek'
        Talihsiz kaza! Merdiven boşluğuna düştü
        Talihsiz kaza! Merdiven boşluğuna düştü
        Arif Güran: Akraba bile olsa bu işten vazgeçmem
        Arif Güran: Akraba bile olsa bu işten vazgeçmem
        "Galatasaray için kara göründü"
        "Galatasaray için kara göründü"
        Evine icra memuru gönderen ev sahibini yaraladı
        Evine icra memuru gönderen ev sahibini yaraladı
        Osimhen tribünde!
        Osimhen tribünde!
        'Ukrayna'ya izin verilirse askeri yanıt gelir'
        'Ukrayna'ya izin verilirse askeri yanıt gelir'
        "Gel bir 'Sara'yım!"
        "Gel bir 'Sara'yım!"
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi
        Bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Sahnede yumruklu kavga
        Sahnede yumruklu kavga
        Cumanın efendisi döndü
        Cumanın efendisi döndü
        Habertürk Anasayfa