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        Haberler Bilgi Gündem KPSS ortaöğretim geç başvuruları bitiyor! 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ekranı ile sınav ve sonuç tarihi

        KPSS ortaöğretim başvuruları bitiyor! 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ekranı

        KPSS maratonu tüm hızıyla devam ederken, sıra ortaöğretime geldi. Eylül ayında yapılacak KPSS sınavı için geç başvuru tarihi bugün bitiyor. Başvuru yapmak isteyen adayların bugün saat 23.59'a kadar ÖSYM üzerinden başvurularını tamamlaması gerekiyor. İşte, KPSS ortaöğretim geç başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 11:17 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:41
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        • 1

          KPSS'de sıra ortaöğretime geldi. Sınavın ilk başvuru tarihleri 18 ile 30 Temmuz arasında yapıldı. Geç başvuru günü, memur adayları için son şans. Peki, KPSS geç başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURULARI BUGÜN BİTİYOR!

          30 Temmuz'da tamamlanan KPSS ortaöğretim başvurularını kaçıranlar 6-7 Ağustos 2024 tarihinde geç başvuru yapabilir.

          ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

          Sınav 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınav, 130 dakika sürecek.

        • 4

          KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.

        • 5

          KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

          Sınav ücreti 350 TL ancak geç başvuru tarihlerinde başvuru yapan adaylardan yüzde 50 daha fazla ücret alınıyor. Bugün başvuranların 525 TL ödemesi gerek.

        • 6
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