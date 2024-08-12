KPSS ortaöğretim başvuruları devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada kurumlar arası sistem entegrasyonundaki güncellemeden kaynaklanan kesintiler oluşması sebebiyle geç başvuru işlemleri uzatıldı. Peki KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ekranı ve tüm bilgiler…