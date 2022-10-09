KPSS Ön lisans 2022 oturumuna katılan kamu personeli adayları sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, bugün saat 10.15'te başlayıp saat 12.45'te biten KPSS Ön lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...