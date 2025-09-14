Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Alan Bilgisi Oturumları 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlendi. ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS Lisans sonuçları 10 Ekim’de erişime açılacak. Akabinde ise tüm gözler 2025 KPSS tercih tarihlerine çevrilecek. Kamu kurumlarına memur olarak atanmak isteyen lisans mezunu adaylar, ÖSYM tercih kılavuzu ve sınav puanlarına göre tercih listelerini oluşturacak. Peki, 2025 KPSS Lisans tercihleri ne zaman başlayacak, belli oldu mu?