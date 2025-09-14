KPSS tercih tarihleri belli oldu mu? 2025 KPSS Lisans tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?
KPSS Lisans maratonu tamamlandı. Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Alan Bilgisi Oturumları 13-14 Eylül tarihlerinde, üç oturum şeklinde düzenlendi. ÖSYM takvimine göre, KPSS sonuçları 10 Ekim'de açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından 2025 KPSS tercih tarihleri duyurulacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025 KPSS Lisans tercih kılavuzu bu süreçte adaylara yol gösterecek. Peki, 2025 KPSS Lisans tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? İşte detaylar.
Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Alan Bilgisi Oturumları 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlendi. ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS Lisans sonuçları 10 Ekim’de erişime açılacak. Akabinde ise tüm gözler 2025 KPSS tercih tarihlerine çevrilecek. Kamu kurumlarına memur olarak atanmak isteyen lisans mezunu adaylar, ÖSYM tercih kılavuzu ve sınav puanlarına göre tercih listelerini oluşturacak. Peki, 2025 KPSS Lisans tercihleri ne zaman başlayacak, belli oldu mu?
2025 KPSS LİSANS MARATONU SONA ERDİ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Alan Bilgisi Oturumları 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlendi.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025 KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2. oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 13 Eylül Cumartesi günü yapıldı.
Her iki oturumda da adaylara 150 dakika cevaplama süresi verildi. Birinci oturum saat 12.45'te, ikinci oturum 17.15'te sona erdi.
KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu ise (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 14 Eylül Pazar günü düzenlendi. Adaylara 160 dakika cevaplama süresi verildi. Üçüncü oturum 12.55'te sona erdi.
KPSS Alan Bilgisi oturumlarında adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevapladı.
Sınavlarda adaylara, çoktan seçmeli 40'ar soru soruldu ve istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verildi.
2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takviminde 2025 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih yer aldı.
Takvime göre KPSS Lisans sonuçları, 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
2025 KPSS LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025 KPSS Lisans tercih tarihleri henüz belli olmadı.
Sınav sonuçlarının 10 Ekim'de açıklanacağı bilgisi göz önünde bulundurulduğunda tercih takviminin Kasım ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.
2025 KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait A Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.
Ancak 2025 KPSS lisans tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
