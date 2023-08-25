KPSS 60, 65, 70, 75, 80 puan ile nereye girebilirim?
23 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında uygulanan KPSS Lisans sınavı sonuçları son dakika duyurusu ile Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Öğrenciler puanlarını öğrendikten sonra düşük KPSS puanı ile girilebilen yerleri ilişkin araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...
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Adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. KPSS sonuçları ile "KPSS lisans 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye girilebilir?" sorusu gündeme geldi. Peki, KPSS atama en düşük ve en yüksek puanları açıklandı mı? İşte 2023 KPSS lisans taban ve tavan puanları konuyla ilgili güncel bilgiler...
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KPSS SINAVLARI TAMAMLANDI
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 23 Temmuz Pazar günü tamamlandı.
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz Pazar günü öğleden sonra gerçekleştirildi.
Alan Bilgisi sınavları ise 29-30 Temmuz günlerinde yapıldı.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT ise 6 Ağustos Pazar günü iki oturumda tamamlandı.
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KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından son dakika duyurusu ile KPSS sonuçları açıklandı.
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KPSS-2023 SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?
Adaylar sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
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KPSS 60, 65, 70, 75, 80 PUANLA HANGİ DEVLET KURUMUNA, NEREYE GİRİLİR?
KPSS sonuçları açıklandı. KPSS lisans sonuçları sonrasında gözler KPSS taban ve tavan puanlara çevrildi. 2023/1 tavan ve taban puanları ÖSYM tarafından ilan edildi.
KPSS Lisans bölümlerinden 68 bine yakın aday başvuru yaparken yerleştirilen aday sayısı ise 997 oldu. Ön lisans bölümlerine ise 55 bin aday tercihde bulunurken 728 aday memur olarak atandı.
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PUANLAR İKİ YIL GEÇERLİ OLACAK
2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.
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