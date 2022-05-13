KPSS başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimi ile netlik kazandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı her yıl belirli tarihlerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından düzenleniyor. Memur olma hayaliyle sınav hazırlığı yapan vatandaşlar ortaöğretim, lisans ve ön lisans KPSS başvuruları ve sınav tarihlerini araştırıyor. KPSS lisans başvuruları Mayıs ayında, Ön lisans başvuruları Ağustos ayında ve Ortaöğretim başvuruları Eylül ayında alınmaya başlanacak.