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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS alan bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi! 2024 KPSS alan bilgisi sonuçlarının açıklanacağı tarih

        KPSS alan bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS alan bilgisi sonuçları açıklanma tarihi 2024

        KPSS alan bilgisi oturumu sona erdi. Kamuda personel olmak isteyen adaylar gözlerini KPSS alan bilgisi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Üç oturum şeklinde tamamlanan oturum sonrası KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte merak ediliyor. ÖSYM 2024 sınav takvimine göre KPSS alan bilgisi sonuçları için Ağustos ayı işaret edildi. İşte KPSS sonuç tarihi detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 09:33 Güncelleme: 22.07.2024 - 19:07
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        • 1

          KPSS alan bilgisi sonuçları gündeme geliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı alan bilgisi sınavı sonrası gözler KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihte. KPSS Alan Bilgisi testlerinin dünkü iki oturumunun ardından işletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturum da tamamlandı. Alacakları puanlar ile tercihlerde bulunacak adaylar, ÖSYM'nin verdiği KPSS alan bilgisi sınav sonuçlarını bekliyor. Peki KPSS alan bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte ve ayın kaçında?

        • 2

          KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM tarafından açıklanan tarihe göre KPSS lisans oturumu sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 Cuma günü açıklanacak.

          KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

          20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde uygulanan KPSS Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’unun bugün itibariyle erişime açılması bekleniyor.

        • 3

          KALAN KPSS OTURUMLARI HANGİLERİ?

          KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

          KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

          KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

          KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

        • 4

          KPSS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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