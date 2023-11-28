Kozalak toplarken canından oldu

Kozalak toplarken akıma kapılan genç canından oldu
Aydın'da, kozalak toplamak için çıktığı ağacın yakınındaki elektrik tellerine dokunan genç, akıma kapılarak olay yerinde can verdi
Aydın'ın Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Sabri C. (19), kozalak toplamak için ağaca çıktı.
Sabri C. ağacın yakınında bulunan elektrik tellerine dokununca akıma kapıldı. Olayı gören yakınları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cansız bedeni incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.