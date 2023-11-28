Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kozalak toplarken canından oldu

        Kozalak toplarken akıma kapılan genç canından oldu

        Aydın'da, kozalak toplamak için çıktığı ağacın yakınındaki elektrik tellerine dokunan genç, akıma kapılarak olay yerinde can verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:33 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozalak toplarken canından oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın'ın Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Sabri C. (19), kozalak toplamak için ağaca çıktı.

        Sabri C. ağacın yakınında bulunan elektrik tellerine dokununca akıma kapıldı. Olayı gören yakınları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cansız bedeni incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri aydın
        #Koçarlı
        #kozalak
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Deniz Bank'tan Seçil Erzan açıklaması
        Deniz Bank'tan Seçil Erzan açıklaması
        Lodos Ortaköy Camisi'nin avlusunda hasara yol açtı!
        Lodos Ortaköy Camisi'nin avlusunda hasara yol açtı!
        Melih Gökçek için tahliye kararı
        Melih Gökçek için tahliye kararı
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Alacak kavgası! Kadının boğazını makasla kesti!
        Alacak kavgası! Kadının boğazını makasla kesti!
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        Fotoğraf çekmek istemişler! Kahreden an kamerada!
        Fotoğraf çekmek istemişler! Kahreden an kamerada!
        Dondurucu soğuklar can aldı!
        Dondurucu soğuklar can aldı!
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        "4 yılda 30 bin yalan söyledi"
        "4 yılda 30 bin yalan söyledi"
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Habertürk Anasayfa