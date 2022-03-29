Köylüler diken üstünde: Korkudan uyuyamıyoruz

Giresun'un Piraziz ilçesi Çayır köyünde yaşanan heyelanlar sonrasında evler, yollar zarar görürken, köylüler uyurken toprak altında kalmaktan korkuyor.
İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Çayır köyünün, 40 haneli Karamahmutoğulları Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bazı ev ve yollar hasar gördü. Köyde heyelanın zarara neden olduğunu söyleyen köylülerden Kemal Memiş, şöyle konuştu:
"Köydeki evlerin büyük bir kısmında küçük çaplı hasarlar oluştu. Gece evlerimiz bize mezar olacak diye uyuyamıyoruz. Sürekli korku ve panik halindeyiz. Psikolojimiz bozuldu. Köyümüz her geçen gün adeta torağa gömülüyor. Yağmurlar şiddetini artırırsa buraları terk etmek zorunda kalırız. Köyün büyük bir bölümü heyelan tehditti altında" dedi.
'YIKILAN EVLER BOŞ OLDUĞU İÇİN CAN KAYBI YAŞANMADI'
Yaşanan heyelanda tek tesellilerinin can kaybı olmadığını belirten Köy Muhtarı Vahit Arslan ise, şunları söyledi:
"Geçtiğimiz yıllarda heyelan kendisini hissettirmişti yer yer çatlaklar meydana gelmişti. Ancak bu sene kar yağışının hızlı erimesinden ve yağmurdan dolayı heyelan meydana geldi. 40 haneli mahalle yolumuz ulaşıma kapandı. Mahallede 4 ev yıkıldı, 12 ev zarar gördü şuana kadar tespitlere göre 18 ev risk altında.
Heyelan halen yer yer devam ettiğinden dolayı herhangi bir çalışma yapılamıyor. Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Riskli görülen 18 ev eşyaları içerisinde duruyor ama içerisinde duran yok. Özellikle yıkılan evlerin sahipleri gurbette olduğu için can kaybı yaşanmadı. Aksi halde heyelan can kayıplarına neden olurdu. Devletimizin desteğiyle mağduriyetler giderilecektir. Önemli olan can kayıplarının yaşanmamasıdır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!