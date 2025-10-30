KOSGEB Girişimci Destek Programı yarın bitiyor! İşte desteklenen sektörler ve geri ödeme planı
KOSGEB'in Girişimci Destek Programı kapsamında verilen İş Geliştirme Desteği için başvurular 31 Ekim itibarıyla sona eriyor. Program; yazılım, e-ticaret, danışmanlık ve teknoloji gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar finansal destek sağlanıyor. Peki, bu desteğin geri ödeme koşulları nasıl? İşte programa dair tüm önemli detaylar…
KOSGEB Girişimci Destek Programı’nın 3. dönemi kapsamında İş Geliştirme Desteği başvuruları yarın bitiyor. Bu program, girişimcilere kendi işini kurma ya da mevcut işletmesini büyütme olanağı sunarken, 2 milyon TL’ye kadar finansal destek imkânı tanıyor. Peki, hangi sektörler bu destekten faydalanabilecek, geri ödeme planı nasıl olacak? İşte programa ilişkin tüm önemli detaylar…
KOSGEB DESTEK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ
KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 3. dönem başvuruları 1-31 Ekim 2025 tarihlerinde alınacak.
KOSGEB DESTEK TUTARI VE GERİ ÖDEME PLANI
İş kurmak ve işini geliştirmek isteyenlere 2 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Geri ödemeler 36 ay sonra başlayacak.
HANGİ SEKTÖRLER DESTEKLENİYOR?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Nsosyal medya hesabından, "KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği"ne ilişkin paylaşım yaptı.
"İşini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilerimize 2 milyon liraya kadar destek sunuyoruz." ifadesini kullanan Bakan Kacır, şu bilgileri paylaştı:
"İmalat, bilişim, bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerin, personel, yazılım, makine-teçhizat ve kalıp, hizmet alımı giderlerine katkı sunuyoruz. Bu yıl, ilk iki dönemde 1127 projeye 1 milyar 620 milyon lira destek sağladık. Geri ödemeler 36 ay sonra başlayacak. Başvuru tarihleri 1-31 Ekim 2025."
Program kapsamında "İş Kurma Desteği"ne KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler, "İş Geliştirme Desteği"ne telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerindeki işletmeler başvurabilecek.