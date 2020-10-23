Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri temmuz ayında “iş adamlarını vali olarak arayıp dolandırdığı” öne sürülen bir şebekenin olduğu bilgisine ulaştı.
İHA'nın haberine göre, polis bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonucunda zanlıların iş adamlarını arayıp kendilerini o ilin valisi ve özel kalem müdürü olarak tanıtarak dolandırdığı belirlendi.
Zanlılardan Nefvel K.’nin kendisini vali olarak, Oğuzhan D.’nin ise kendisini özel kalem müdürü olarak tanıttığı tespit edildi.
Zanlılardan Oğuzhan D.’nin internetten araştırma yapıp hem vali, hem de özel kalem müdürü ismini öğrenip daha sonra yine internetten araştırma yapıp o ilin en hayırsever iş adamını bulup onu telefonla arayarak, “Telefonda sayın valim var sizinle görüşmek istiyor” diyerek telefonu sahte vali Nefvel K.’ya verdiği bu zanlının ise iş adamına, “Devlet ve millet olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Vatandaş kadar devletin de yardıma ihtiyacı var. Ben vali olarak il sağlık müdürlüğünün de bulunduğu bir toplantı ayarlıyorum. Sizinle bu zor günlerde sürekli görüşmek istiyorum. Biz bu zor günlerde hayırsever iş adamlarının da desteğini bekliyoruz" dediği öğrenildi.
Zanlıların bu yöntemle tanesi sözde 4 bin lira olan cihazlar için 10 iş adamını 240 bin lira dolandırmaya çalıştığı belirlendi. Ancak polis takipte olduğu için bu 240 bin liranın 180 bin lirasına bloke konuldu. Zanlılar hesaplara bloke konunca para aktarma kısmında entübe cihazı yazdığı için bloke konduğunu düşünerek açıklama kısmına fındık ticareti ibaresi koydurmaya başladı.
Ancak yine hesaplara bloke konuldu. Polis yaptığı teknik ve fiziki takipte zanlıların Kocaeli, Bursa ve Sakarya’da yaşadığını saptayarak bugün şafak vakti operasyon başlattı. Polis 15 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda 7’si kadın 13 zanlıyı gözaltına aldı.
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