Kışın özellikle sıkça tükettiğimiz kurubaklagil yemeklerinin yanına çok yakışan turşulardan, kornişon turşu tarifi vereceğim. Acele turşu yapmak isteyenler için bu tarif. Kornişon turşunun yapımı da bir o kadar pratik. Şimdiden afiyet olsun.
Kornişon Turşu İçin Gereken Malzemeler:
3 kg kornişon turşu
1 baş sarımsak
750 ml üzüm sirkesi
1,5 litre su
1 çay bardağı kaya tuzu
1/4 demet kereviz sapı
Kornişon Turşu Yapılışı:
Öncelikle ağzı sıkı kapanan 5 litrelik cam bir kavanoz satın alın.
1 litre suyun içinde kaya tuzunu eritin.
Salatalıkları yıkayıp, başlarını kesin.
Sarımsakları ayıklayıp yıkadıktan sonra karışık bir şekilde kavanozun içine dizin.
Kereviz saplarını en üste koyabildiğiniz gibi, aralara karışık olarak da koyabilirsiniz.
Sonra su ve sirkeyi de ilave ettikten sonra kavanozun ağzını sıkıca kapatın.
Işı kalmayan serin bir yerde, 15 gün bekledikten sonra turşunuz olacaktır.
Açtıktan sonra çabuk tüketmeye çalışın.
Acele turşu olduğu için bozulabilir.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Lezzetli ve kıvamında bir turşu için, kullanacağınız salatalığın taze olmasına önem vermelisiniz.
İçinde mutlaka olması gereken sarımsak da taze ve iri olmalıdır.
Özellikle Kastamonu sarımsağı, lezzetiyle oldukça meşhurdur.
Turşu yapacağınız kavanoz mutlaka cam olmalıdır.
Plastik şişeler ve kavanozlar sağlık açısından tehlikeli olabilir.
Turşunuzu dış etkenlerden korumayı unutmamalısınız.
Kıtır kıtır turşular için kapağını kapatmadan önce isterseniz poşet geçirebilirsiniz. Poşet üzerine kapağı kapatıp turşunuzu geçmesi için saklayabilirsiniz.
Serin yerde muhafaza etmeye de özen göstermelisiniz.
Hava alan turşunun suyu bulanıklaşacaktır.
Salatalık turşusu suyunun bulanmasını önlemek için, kapağının kapalı olmasına özellikle dikkat etmelisiniz.
Hazır su kullanma imkânınız yoksa kullanacağınız suyu önceden kaynatıp ılımaya bırakmalısınız.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!