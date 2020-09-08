Kışın özellikle sıkça tükettiğimiz kurubaklagil yemeklerinin yanına çok yakışan turşulardan, kornişon turşu tarifi vereceğim. Acele turşu yapmak isteyenler için bu tarif. Kornişon turşunun yapımı da bir o kadar pratik. Şimdiden afiyet olsun.

Kornişon Turşu İçin Gereken Malzemeler:

3 kg kornişon turşu

1 baş sarımsak

750 ml üzüm sirkesi

1,5 litre su

1 çay bardağı kaya tuzu

1/4 demet kereviz sapı

Kornişon Turşu Yapılışı:

Öncelikle ağzı sıkı kapanan 5 litrelik cam bir kavanoz satın alın.

1 litre suyun içinde kaya tuzunu eritin.

Salatalıkları yıkayıp, başlarını kesin.

Sarımsakları ayıklayıp yıkadıktan sonra karışık bir şekilde kavanozun içine dizin.

Kereviz saplarını en üste koyabildiğiniz gibi, aralara karışık olarak da koyabilirsiniz.

Sonra su ve sirkeyi de ilave ettikten sonra kavanozun ağzını sıkıca kapatın.

Işı kalmayan serin bir yerde, 15 gün bekledikten sonra turşunuz olacaktır.

Açtıktan sonra çabuk tüketmeye çalışın.

Acele turşu olduğu için bozulabilir.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Lezzetli ve kıvamında bir turşu için, kullanacağınız salatalığın taze olmasına önem vermelisiniz.

İçinde mutlaka olması gereken sarımsak da taze ve iri olmalıdır.

Özellikle Kastamonu sarımsağı, lezzetiyle oldukça meşhurdur.

Turşu yapacağınız kavanoz mutlaka cam olmalıdır.

Plastik şişeler ve kavanozlar sağlık açısından tehlikeli olabilir.

Turşunuzu dış etkenlerden korumayı unutmamalısınız.

Kıtır kıtır turşular için kapağını kapatmadan önce isterseniz poşet geçirebilirsiniz. Poşet üzerine kapağı kapatıp turşunuzu geçmesi için saklayabilirsiniz.

Serin yerde muhafaza etmeye de özen göstermelisiniz.

Hava alan turşunun suyu bulanıklaşacaktır.

Salatalık turşusu suyunun bulanmasını önlemek için, kapağının kapalı olmasına özellikle dikkat etmelisiniz.

Hazır su kullanma imkânınız yoksa kullanacağınız suyu önceden kaynatıp ılımaya bırakmalısınız.