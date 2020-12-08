Vakaların arttığı kentte önlemler unutuldu!

DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Samsun ile ilgili uyarılarına rağmen kentin birçok noktasında yoğunluk devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentte, yine cadde ve sokaklarda kalabalık gözlemleniyor.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

DHA'da yer alan habere göre yasağın ardından hafta içi banka ve PTT´de işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar, kuyruklar oluşturdu. Bafra ilçesi Tekel Caddesi'nde oluşan kuyruk, bölgedeki esnafın da tepkisine neden oldu.

VİRÜSE ALDIRIŞ ETMEDEN YAN YANA

Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı kuyruklarda, sırasını kaybetmek istemeyen vatandaşlar, virüs tehlikesine aldırış etmeden yan yana durdu.

"YAŞLILARIN MAAŞI EVİNE GÖTÜRÜLEBİLİR"

Kimsenin kurallara uymadığını söyleyen Mehmet Ekiz, "Kuyruk aldı başını gidiyor. Aslında bu ödemelerle ilgili bir şeyler yapılmalı. Yaşlıların maaşı eve getirilebilir. Sosyal mesafe kuralları da ihlal ediliyor" dedi.

"UYARILARA BİRKAÇ DAKİKA UYUYORLAR"

Ekiplerin uyarısına rağmen kimsenin kurallara uymadığını belirten Ünal Akça ise, "Birkaç defa ekipler geldi ve uyarılar yaptılar. Uyarının ardından sosyal mesafe kuralına birkaç dakika uyuldu ama sonra yine kurallar ihlal edildi. Kimse kurallara uymuyor, o nedenle vaka sayısı artıyor. Sosyal mesafe olmadıkça virüs vakaları daha da artar" diye konuştu.