Bir sevgili vahşeti daha!

KORKUNÇ! Son dakika... Bir sevgili vahşeti daha! Boğazını kesti

DHA

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu (33), 3 ay önce uzaklaştırma kararı aldırdığı, sevgilisi olduğu öne sürülen S.Ç. tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, bugün Sarnıç Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ç. isimli şüpheli, Sarnıç Polis Merkezi'ne giderek sevgilisi olduğunu öne sürdüğü 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu'nu bıçakla öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Bunun üzerine S.Ç.'nin aracında yapılan incelemede kanlı giysi ve bıçak bulan polis ekipleri, Çelemoğlu'nun 1078 Sokak'taki evine gitti.

3 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Adrese sağlık ekipleri de sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan polis ekipleri, Çelemoğlu'nu kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Çelemoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Çelemoğlu'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan Sevda Çelemoğlu'nun, S.Ç. hakkında şikâyette bulunduğu ve 3 ay önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Şüphelinin 'kasten yaralama' ve 'uyuşturucu kullanma' suçlarından kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.