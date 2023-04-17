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Korkunç olay! Son nefesini çarpan araçta verdi!

Eskişehir'de, yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Cafer Özyıldırım, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Özyıldırım'ın vücudunun bir bölümünün otomobilin ön camından içeri girdiği görüldü. Sürücü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş: 17.04.2023 - 08:52 | Güncelleme: ABONE OL
Korkunç olay! Son nefesini çarpan araçta verdi! - Son dakika haberleri
Korkunç olay! Son nefesini çarpan araçta verdi!
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DHA

Eskişehir'de kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı 75'nci Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda meydana geldi.

19 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ ÇARPTI

DHA'da yer alan habere göre yolun karşısına geçmeye çalışan Cafer Özyıldırım'a (78), Mustafa Ölçer'in (19) kullandığı otomobil çarptı.

VÜCUDU, ÖN CAMDAN İÇERİ GİRDİ

Özyıldırım'ın vücudunun bir bölümü aracın ön camından içeri girdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Özyıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZESİ ÖRTÜ İLE KAPATILDI

Aracın üzerinde üzerine örtü koyulan cenaze, incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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