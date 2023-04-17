Korkunç olay! Son nefesini çarpan araçta verdi!

Eskişehir'de kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı 75'nci Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre yolun karşısına geçmeye çalışan Cafer Özyıldırım'a (78), Mustafa Ölçer'in (19) kullandığı otomobil çarptı.

Özyıldırım'ın vücudunun bir bölümü aracın ön camından içeri girdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Özyıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aracın üzerinde üzerine örtü koyulan cenaze, incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.