Korkunç iddia: 7 aylık bebeğini 12'nci kattan sarkıttı!

Beş yıl önce geçirdiği kaza sonrası yürüme engelli haline gelen ve yüzde 90 engelli raporu buluna Buse A. ile Şahan Furkan A., geçen yıl nisan ayında evlendi. 7 ay önce bir kız çocukları dünyaya gelen çiftin mutluluğu iddiaya göre Şahan Furkan A.'nın alkol ve uyuşturucu kullanmaya başlamasıyla kabusa dönüştü.
DHA'nın haberine göre, Buse A.'nın iddiasına göre, Şahan Furkan A. dün akşam eşine şiddet uyguladı, yerlerde sürükledi. Daha sonra 7 aylık bebeğini balkondan sarkıttı. Şiddet olayının ardından Buse A., hemen polise gidip, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ayrıca bugün boşanma davası açtı.
'7 AYLIK BEBEĞİMİZİ BALKONDAN SARKITTI'
Bebeğini de alıp, annesinin evine sığınan Buse A., Şahan Furkan A. ile 2018 yılında tanışıp, evlilik kararı aldıklarını anlatarak, "Askere gidip geldikten sonra evlendik. Başta her şey iyiydi. Ancak evlendikten sonra değişti. Şiddet balayında başladı. Üç ay sonra kızıma hamile kaldım. Hamileyken de şiddet gördüm.
Bir hafta yattım. Düşük yapma riskim oluştu. Evliliğim boyunca sürekli fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldım. Son olarak dün gece beni darbetti. Yerlerde sürükledi. Bebeğime ellerimle yapıştım, bir şey yapmasın diye. Beşiğe de tekme attı. Gözümün önünde 7 aylık kızımı 12´nci kattan aşağı sarkıttı. Olanları kimseye söyleme diye tehdit etti. Annem ve polisler çığlıklarıma koşup, geldi. Karakola gittik. Suç duyurusunda bulundum. Korkudan o eve gidemiyorum."
'BEBEĞİMİ KAÇIRMAKLA TEHDİT EDİYOR'
Buse A., "Bugüne kadar hep çocuğum için sustum ama son olaydan sonra dayanacak gücüm kalmadı. Çok korkuyorum, bana ve bebeğime bir şey yapacak diye. Bebeğimi kaçırmakla tehdit ediyor. Bizden uzak dursun, istemiyorum onu. Yetkililerden yardım istiyorum. Lütfen sesimi duysunlar" dedi.
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