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Korku gerilimde en iyi 15 yeniden çevrim

Korku gerilim filmlerinin peş peşe gösterime girdiği şu günlerde biz de türün ‘remake’ olarak da anılan en iyi yeniden çevrimleribi hatırladık. Gişede başarılı olan yapımlardan ziyade sanatsal olarak orijinalinden aşağı kalmayan filmlere odaklandık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet AÇAR’ın yazısı.

29.08.2021 - 00:05 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • 15. MANYAK (2012)
    (Maniac)

    Hayli sert, bol kanlı ve bakılması zor sahneler içeren film, 1980 tarihli bir yapımın yeniden çevrimi. Film, katilin bakış açısından seyrettiğimiz bir takip ve cinayet sahnesiyle açılıyor. Bir süre katilin sadece iç sesini duyuyor ve aynaya bakana kadar da yüzünü görmüyoruz. Başroldeki Elijah Wood, işlediği korkunç cinayetlerle büyük bir kontrast teşkil eden o masum yüzüyle filmin en önemli kozu. Travmalarla dolu çocukluğunun acısını güzel kadınlardan çıkaran ve fotoğrafçı Anna’yla (Nora Arnezeder) normal bir ilişki yaşamaya çalışan “vitrin mankeni imalatçısı” Frank karakterini, kameranın kendisine döndüğü sahnelerde gayet iyi oynuyor Elijah Wood. Franck Khalfoun’un yönettiği “Manyak”, Robin Coudert’in harika elektronik müziği ve görüntü yönetmeni Maxime Alexandre’ın sert kontrastlı görüntülerinden büyük destek alan hayli şık bir film.

  • 14. SUSPIRIA (2018)

    Dario Argento'nun 1977 yapımı “Suspiria”sı bir insanın iradi gücünü kaybetme ve başkalarının kontrolüne geçme korkusuyla ilgilidir. Amerikalı genç Suzy, Berlin'de yatılı bir dans okuluna gelir ve okulda kökeni geçmişe giden bazı gizli, kötü güçlerin varlığını hisseder. Orijinal “Suspiria”, seyirciyi tedirgin edici bir atmosferin içine çekmeyi ve onu korkutmayı hedefler. Filmi değerli kılan, Argento'nun hikâyeyi şekillendiren kendine özgü tuhaf imgeleridir. Luca Guadagnino'nun “Suspiria”sı ise “o kadar çok şey”le ilgili ve karışık ki şaşırmamak elde değil... Bir kere, Berlin'deki dans okuluna gelen Ohiolu genç dansçı Susie Bannion'un hikâyesini seyretmiyoruz sadece. Dr. Josef Klemperer'in 2. Dünya Savaşı'na kadar uzanan hikâyesi de var işin içinde... Ayrıca Madam Blanc ile esrarengiz Helena Marcos arasındaki çatışmayı da unutmamak gerekiyor. Hatta 1970’lerde yaptıkları terör eylemleriyle tanınan Baader-Meinhof grubu dahi var filmde… Filmin en güçlü ve etkileyici yanı ise yömetmen Guadagnino’nun özenli anlatımı ve görsel atmosferi. Thom Yorke'un müziğini de unutmayalım.

  • 13. KORKU GECESİ (2011)
    (Fright Night)

    Tom Holland’ın yazıp yönettiği 1985 tarihli orijinal film, banliyöde geçer ve ‘Kapı komşunuz bir vampirse ne yaparsınız?’ sorusundan yola çıkar. AIDS salgını dönemine denk gelmesi nedeniyle vampirlikle hastalık arasında ister istemez bağlar kuran bir filmdir. Eleştirmenler alt metinlerde bastırılmış eşcinsellikten de söz eder. Craig Gillespie’nim yönettiği yeniden çevrimde Chris Sarandon’ın rolünde Colin Farrell vardır. Genç yaşta aramızdan ayrılan Anton Yelchin, komşusunun vampir olduğundan kuşkulanan meraklı genç Charley’yi canlandırırken, David Tennant da onun yardıım istediği ünlü ‘vampir avcısı’nda karşımıza gelir. Senaryosunu Marti Noxon’ın yazdığı film, mizah duygusunu öne çıkarır. Vizyona girdiğinde orijinalinin altında hiç ezilmeden eleştirmenlerden genel olarak olumlu tepkiler almıştı.

  • 12. SESSİZ EV (2012)
    (Silent House)

    Chris Kentis, Laura Lau ile birlikte yazıp yönettiği “Sessiz Ev”de 2010 yapımı “La casa muda” isimli Uruguay filminin yeni çevrimiyle geliyor karşımıza. Uruguay’da 1940’lı yılların sonunda yaşanmış bir olaydan esinlenen öykü, günümüz ABD’sinde göl kıyısındaki bir eve uyarlanıyor. Sarah (Elizabeth Olsen) babası (Adam Trese) ve amcasıyla (Eric S. Stevens) birlikte, kışın serserilerin ele geçirdiği evde eşyalarını topluyor. Pencerelerin panolarla kapatıldığı, elektriğin olmadığı, küfün çürüttüğü, telefonların çalışmadığı, karanlık, dağınık evde Sarah, üst kattan gelen bir sesle irkiliyor ve gerilim başlıyor... Baştan sona kesintisiz tek plan halinde çekilmiş izlenimi yaratmaya çalışan ama aslında teknik olarak yaklaşık 10 dakikalık planlardan oluşan filmde kamera, Sarah’yı kilitli kaldığı evde gizemli ziyaretçiden kaçarken, saklanacak köşe bucak ararken sürekli izliyor; her anına şahitlik ediyor. Fakat bir yerden sonra kameranın gerçekliği ve “birebir zaman” algısı sarsılmaya başlıyor.

  • 11. KÜÇÜK KORKU DÜKKÂNI (1986)
    (Little Shop of Horrors)

    B filmleriyle tanınan sinemacı Roger Corman'ın, senaryoyu da yazan Charles B. Griffith'le birlikte yönettiği 1960 tarihli film, düşük bütçeli bir korku komediydi. Giderek büyüyen ve canavar haline gelen etobur bitki besleyen genç bir adamın öyküsünü anlatan film, yıllar sonra Off-Broadway'de bir rock müzikali olarak sahnelendi. Müzikalden yola çıkan ve Frank Oz’un yönettiği ikinci çevrim, ilkinin aksine pahalı özel efektleriyle birinci sınıf bir prodüksiyondu. Özellikle mizah duygusu, canavarın tasarımı ve başroldeki Ricky Moranis ile sadist diş hekimini canlandıran Steve Martin'in performanslarıyla unutulmaz bir film haline geldi.

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