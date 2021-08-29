Korku gerilimde en iyi 15 yeniden çevrim

14. SUSPIRIA (2018)

Dario Argento'nun 1977 yapımı “Suspiria”sı bir insanın iradi gücünü kaybetme ve başkalarının kontrolüne geçme korkusuyla ilgilidir. Amerikalı genç Suzy, Berlin'de yatılı bir dans okuluna gelir ve okulda kökeni geçmişe giden bazı gizli, kötü güçlerin varlığını hisseder. Orijinal “Suspiria”, seyirciyi tedirgin edici bir atmosferin içine çekmeyi ve onu korkutmayı hedefler. Filmi değerli kılan, Argento'nun hikâyeyi şekillendiren kendine özgü tuhaf imgeleridir. Luca Guadagnino'nun “Suspiria”sı ise “o kadar çok şey”le ilgili ve karışık ki şaşırmamak elde değil... Bir kere, Berlin'deki dans okuluna gelen Ohiolu genç dansçı Susie Bannion'un hikâyesini seyretmiyoruz sadece. Dr. Josef Klemperer'in 2. Dünya Savaşı'na kadar uzanan hikâyesi de var işin içinde... Ayrıca Madam Blanc ile esrarengiz Helena Marcos arasındaki çatışmayı da unutmamak gerekiyor. Hatta 1970’lerde yaptıkları terör eylemleriyle tanınan Baader-Meinhof grubu dahi var filmde… Filmin en güçlü ve etkileyici yanı ise yömetmen Guadagnino’nun özenli anlatımı ve görsel atmosferi. Thom Yorke'un müziğini de unutmayalım.