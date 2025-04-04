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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Koray Günter: Takımımla gurur duyuyorum - Futbol Haberleri

        Koray Günter: Takımımla gurur duyuyorum

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen Göztepe'de savunma oyuncusu Koray Günter, "Takımımla gurur duyuyorum" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 00:51 Güncelleme: 04.04.2025 - 00:51
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        "Takımımla gurur duyuyorum"
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        Göztepe'nin oyuncularından Koray Günter, Türkiye Kupası'nda 3-1 yenerek yarı finale yükseldikleri Beşiktaş karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "KIRMIZI KARTA KADAR ÇOK ZORLANDIK"

        Tüpraş Stadı'ndaki mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki futbolcu, lige ve kupaya önem verdiklerini belirterek "Bizim için çok önemli bir galibiyet. Başladığımız zamandan beri kupayı hedefledik. Sezonun başından beri Avrupa hayalimiz vardı. Her iki kulvarda da bunu başarmaya çalışıyoruz. Kupaya odaklanmak istedik. Bugünkü çok zorlu bir mücadeleydi. Özellikle kırmızı karta kadar çok zorlandık. Pozisyon üretmekte zorlandık. Beşiktaş, güzel bir performans ortaya koydu. Çok üst düzey ve kaliteli oyuncuları var. Kırmızı karttan sonra oyun bizim yönümüze doğru gelişti. Şansımıza kırmızı kart pozisyonu ile birlikte golü bulduk. Biraz daha uzun süre oyunda kalsalar, golü o kadar erken bulamasaydık zorlanırdık ama bu durum biraz işimize geldi." ifadelerini kullandı.

        "TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

        İkinci yarıda daha basit oynamaya çalıştıklarını aktaran tecrübeli futbolcu, "Risk almadan baskı kurmaya çalıştık. Bol bol orta yaptık, ceza sahasını doldurup ikinci topları kazandık. Yine de ikinci golü biraz geç bulduk ama elimizden geleni yaptık. Takımla gurur duyuyorum. Rakip 10 kişi olsa da olmasa da kazanacağımızın garantisi yok. Mutluyuz, yarından itibaren yine önümüzdeki maça bakacağız." diye konuştu.

        "ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

        Kupada yarı finalde karşılaşacakları Trabzonspor maçına ilişkin bir soruya ise "Daha geçen hafta Trabzon'dan geldik. Dün biz de o mücadeleyi takip ettik. Kim olursa olsun kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. O maça biraz daha var. Şimdi önümüzdeki maçı düşüneceğiz. Lig daha bitmedi, önemli mücadelemiz var. Sıra Trabzon’a geldiğinde onu da değerlendiririz." yanıtını verdi.

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