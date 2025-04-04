Koray Günter: Takımımla gurur duyuyorum

Göztepe'nin oyuncularından Koray Günter, Türkiye Kupası'nda 3-1 yenerek yarı finale yükseldikleri Beşiktaş karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

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"KIRMIZI KARTA KADAR ÇOK ZORLANDIK"

Tüpraş Stadı'ndaki mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki futbolcu, lige ve kupaya önem verdiklerini belirterek "Bizim için çok önemli bir galibiyet. Başladığımız zamandan beri kupayı hedefledik. Sezonun başından beri Avrupa hayalimiz vardı. Her iki kulvarda da bunu başarmaya çalışıyoruz. Kupaya odaklanmak istedik. Bugünkü çok zorlu bir mücadeleydi. Özellikle kırmızı karta kadar çok zorlandık. Pozisyon üretmekte zorlandık. Beşiktaş, güzel bir performans ortaya koydu. Çok üst düzey ve kaliteli oyuncuları var. Kırmızı karttan sonra oyun bizim yönümüze doğru gelişti. Şansımıza kırmızı kart pozisyonu ile birlikte golü bulduk. Biraz daha uzun süre oyunda kalsalar, golü o kadar erken bulamasaydık zorlanırdık ama bu durum biraz işimize geldi." ifadelerini kullandı.