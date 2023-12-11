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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kopenhag'ı sarı-kırmızı taraftar korkusu sardı! - Futbol Haberleri

        Kopenhag'ı sarı-kırmızı taraftar korkusu sardı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son grup maçında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek Kopenhag'ı korku sardı! Manchester United ve Bayern Münih deplasmanlarında birçok taraftarın biletlerini Galatasaraylı taraftarlara satmasının benzerini yaşamak istemeyen Kopenhag bir dizi önlem aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 14:40 Güncelleme: 11.12.2023 - 14:40
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        Kopenhag'ta sarı-kırmızı korku!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek Kopenhag'da dev müsabaka öncesinde sarı-kırmızı alarm verildi.

        İki takım için de hayati öneme sahip müsabaka öncesinde Galatasaray taraftarının statta çoğunluk oluşturmaması adına bir dizi önlem alındı.

        Daha önce Manchester United ve Bayern Münihli birçok taraftar, Galatasaray müsabakası biletlerini sarı-kırmızılı renklere gönül vermişlere satarken Galatasaray söz konusu statları neredeyse yarı yarıya doldurmuştu.

        İngiltere ve Almanya'da da gündem olan ve rahatsızlık yaratan bu olay sonrasında Kopenhag, deplasman tribünü dışında Galatasaray ürünlü taraftarların maç sırasında stattan çıkarılması yönünde karar verdi.

        Kopenhag'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

        "Galatasaray renklerini, formanızı, kıyafetinizi, atkınızı ve benzerlerini sadece deplasman tribününde giyebilirsiniz. Galatasaray lehine tezahüratları sadece deplasman tribününde yapabilirsiniz. Bu kurallara uymamanız halinde, para iadesi almadan stadyuma giremezsiniz, girdiyseniz çıkarılırsınız.

        Güvenlik gerekçesiyle polis, Galatasaray taraftarlarının maçtan sonra bir saate kadar alıkonulması talimatını vermiştir.

        Bununla ilgili bilgiler stadyumda sergilenecek ve hoparlörlerden duyurulacaktır."

        Kopenhag'ın iletişim müdürü Jes Mortensen, Galatasaray ile oynanacak maç için geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, taraftarların stadyuma girişi ve tribünlerle ilgili önlem alacaklarını söylemişti.

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