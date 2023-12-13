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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kopenhag-Galatasaray maçının ardından Dries Mertens: Yazık oldu! - Futbol Haberleri

        Dries Mertens: Yazık oldu!

        Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, Kopenhag maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sadece bu maça bakmamak gerekiyor, daha önceki maçlarda ufak golleri atsak farklı olabilirdi. Yazık oldu" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 01:49 Güncelleme: 13.12.2023 - 01:49
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        Mertens: Yazık oldu!
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        Kopenhag karşısında ikinci yarıda oyuna dahil olan Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        Şampiyonlar Ligi'nden elendikleri için üzgün olduğunu belirten Belçikalı yıldız, "Biz üzgünüz. Sadece bu maça bakmamak gerekiyor, daha önceki maçlarda ufak golleri atsak farklı olabilirdi. Bugün de bir gol atabilsek her şey daha farklı olabilirdi." dedi.

        Dries Mertens, UEFA Avrupa Ligi hakkındaki soruya ise, "Sadece üzgünüz. Bir tek onu söyleyebilirim. Yazık oldu" diye yanıt verdi.

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