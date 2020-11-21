Köpekten kaçarken kuyuya düştü... Seferber oldular

Güney Hindistan'ın Tamil Nadu bölgesindeki Panchapali köyünde köpek sürüsü tarafından kovalanan yavru fil, 15 metre derinliğindeki bir kuyuya düştü.

DHA'nın haberine göre olay yerine gelen veterinerler yavru file ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, file sakinleştirici iğne yapıldı.

Ayaklarına geçirilen kalın bez ipler sayesinde vinçle kuyudan kurtarılan yavru fili yaklaşık 50 kişi tarafından 16 saatte kurtarıldı.