Konyaspor: 1 - Alanyaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Uchenna Ogundu ve Maestro'nun golleriyle galibiyete ulaşan Alanyaspor, puanını 7'ye yükseltti. Konyaspor ise haftayı 7 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Alanyaspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 28'de Uchenna Ogundu ve 79. dakikada Maestro attı. Ev sahibinin tek golünü ise 51. dakikada Enis Bardhi kaydetti.
Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 7'ye yükseltirken, Konyaspor ise 7 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki Konyaspor, Galatasaray'a konuk olacak. Alanyaspor, Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.