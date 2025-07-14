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        Konya ve İzmir'de yangın

        Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Öte yandan İzmir'in Bornova ilçesinde, boş bir arsada bulunan çöpler alev aldı. Alevler kilometrelerce uzaktan görülürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.07.2025 - 18:37 Güncelleme: 14.07.2025 - 23:08
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        Konya ve İzmir'de yangın
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        Yangın, saat 20.00 sıralarında Bornova ilçesine bağlı Egemenlik Mahallesi 6119 sokakta bulunan boş bir arsada çıktı. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle arsada bulunan çöpler yanmaya başladı. Metrelerce yükselen alevler geceyi aydınlattı.

        Yangın, kentin dört bir yanından görülürken ihbar üzerine bölgeye çok itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, geniş bir alanda etkili olan çöp yangınına müdahalede bulundu.

        Ayrıca, bölgeye getirilen iş makinaları, yangının çevredeki depolara sıçramaması için çalışma yaptı. Geceyi aydınlatan alevler dronla havadan görüntülenirken, söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

        KONYA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

        Konya'nın Doğanhisar ilçesi Güvendik Mahallesi Darvas mevkisinde saat 11.00 sıralarında anız yakılmasının neden olduğu orman alandaki yangın devam ediyor.

        Yangının ilk dakikalarından itibaren Orman Bölge Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle karadan ve 2 helikopter, 1 uçakla havadan müdahale edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle Ketenli yaylasındaki ormanlık alana ulaşan alevler, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçe sınırlarına doğru yayılıyor.

        Ekiplerin karadan mücadelesi sürerken, havanın kararmasıyla havadan yapılan müdahalelere ara verildi.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Doğanhisar Güvendik mevkisinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, Karayolları Bölge Müdürlüğümüz, DSİ Bölge Müdürlüğümüz, AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için tüm kurumlarımızla koordineli şekilde çalışıyoruz. Allah, sahada görev yapan ekiplerimizin yardımcısı olsun. Israrla hatırlatıyorum: Lütfen açık alanlarda ateş yakmayalım, anız yakmayalım."

        *Haberin görselleri İHA, DHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

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