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Zafer Samancı'nın haberine göre, yaklaşık 3 ay önce görevine başlayan Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Ulusal ve Yerel Basın Temsilcileriyle buluşup 3 ayın değerlendirmesini yaptı. Konya'nın huzurlu bir kent olduğunu ifade eden Aydın, "Suç oranlarına bakıldığı zaman Konya'mız huzurlu ve sakin bir kent. Biz de emniyet teşkilatı olarak bu huzurun devam etmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

KADINA ŞİDDET İÇİN ÖZEL BİRİM

Kadına şiddet konusuna ayrı bir önem verdiklerini de sözlerine ekleyen İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, "Kadına şiddetin son dönemde arttığını üzüntüyle görüyoruz. Bu konuda özel bir çalışmaya imza atmak üzereyiz. Kadına şiddet konusuna bakacak özel bir birim kuruyoruz. Bu birimin işi sadece kadına şiddet olacak. Bu birimin içinde pedagogdan sosyal danışmanlara, psikologlardan rehber danışmanlara kadar birçok uzman görev alacak. Bu birim 6283 sayılı (Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi) çerçevesinde kapsamlı bir hizmet verecek" şeklinde konuştu.