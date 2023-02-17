Karatay ilçesi Yediler Mahallesi Sırrıağa Sokak'ta, biri misafir iki Suriyeli ailenin kaldığı müstakil evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Öte yandan, evde kiracı olarak oturan aileden iki kişi de yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.