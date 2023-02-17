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Konya'da yangın çıkan evde çöken çatının altında kalan 7 depremzede öldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden deprem nedeniyle Konya'nın Karatay ilçesine gelen 7 kişilik iki aile, evde çıkan yangın sonucu çatının çökmesiyle hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Giriş: 17.02.2023 - 08:12 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Konya'da yangın çıkan evde çöken çatının altında kalan 7 depremzede öldü
AA

Konya'da yangın çıkan müstakil evin çatısının çökmesi sonucu depremzede oldukları öğrenilen 7 yabancı uyruklu hayatını kaybetti.

Karatay ilçesi Yediler Mahallesi Sırrıağa Sokak'ta, biri misafir iki Suriyeli ailenin kaldığı müstakil evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında, evin çatı katı çöktü. Söndürme çalışmalarının ardından, olay yerine gelen iş makineleriyle evin enkazı kaldırıldı.

7 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALI

Ekipler, depremzede oldukları ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden kente geldikleri öğrenilen aynı aileden 7 kişinin cesedine ulaştı.

Öte yandan, evde kiracı olarak oturan aileden iki kişi de yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince enkazdan alınan cenazeler, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Fotoğraflar: AA

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