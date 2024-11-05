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        Haberler Gündem Kontrolden çıkan motosiklet dereye uçtu: 1 yaralı - Güncel haberler

        Kontrolden çıkan motosiklet dereye uçtu: 1 yaralı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkarak dereye devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 21:35 Güncelleme: 05.11.2024 - 21:35
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        Kontrolden çıkan motosiklet dereye uçtu
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        Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mağaracık Mahallesi’nde meydana geldi.

        H.A. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, yaralanan sürücüyü dereden çıkararak, sağlık ekibine teslim etti. Yaralı sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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