Konserlerde gençler için 'Koltuk Senin' uygulaması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ ve kültür sanat sektörü iş birliğiyle hayata geçirilen "Koltuk Senin" uygulaması 24 yaş altındaki gençlere İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserleri ücretsiz izleme imkanı tanıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından hayata geçirilen “Koltuk Senin” 24 yaş ve altındaki gençlere kültür sanat etkinliklerinden ücretsiz yararlanma imkânı tanıyor. Uygulama sayesinde konserlerde boş kalan koltuklar, gençler için doyasıya eğlenme fırsatı sunuyor.
İstanbul’un en prestijli etkinlik mekânlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, yeni sezonda dünyaca ünlü yerli ve yabancı sanatçıları ağırlıyor. 5 Mayıs’ta kapılarını açan Harbiye, dev prodüksiyonlar ve birbirinden özel performanslarla sanatseverlere unutulmaz bir yaz vadediyor.
Nasıl Yararlanılır?
Koltuk Senin standı etkinlik saatinden 1 saat önce açılıyor. Girişte bulunan “Koltuk Senin” bilgilendirici totemi üzerinde yer alan QR kod ile Radar Türkiye uygulaması indiriliyor. Etkinlik başladıktan sonra boş koltuk olması durumunda alınan sıra numarasına göre 24 yaş ve altı gençler içeri alınıp görevliler tarafından uygun koltuklara yönlendiriliyor.
Etkinlik Takvimi:
15 Mayıs 2025 | Gülşen
11 – 22 Mayıs 2025 | Yıldız Tilbe
12 Mayıs 2025 | Derya Bedavacı
13 – 23 Mayıs 2025 | Teoman
14 – 16 Mayıs 2025 | Gökyüzü Herkesindir
17 Mayıs 2025 | Ayta Sözeri
18 Mayıs 2025 | Hande Yener
21 Mayıs 2025 | Sıla
26 Mayıs 2025 | Buika x Kibariye
27 Mayıs 2025 | Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu
29 Mayıs 2025 | Barcelona Gipsy Balkan Orchestra & Candan Erçetin
30 Mayıs 2025 | Gipsy Kings feat Tonino Baliardo