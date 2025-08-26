Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş heyecanı yarın başlıyor! - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş heyecanı yarın başlıyor!

        UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş karşılaşmaları yarın Riga-Sparta Prag eşleşmesiyle başlayacak. Diğer karşılaşmalar ise perşembe günü devam edecek. Beşiktaş-Lausanne maçı perşembe günü saat 20.00'de, Universitatea Craiova Başakşehir maçı ise 20.30'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 12:22 Güncelleme: 26.08.2025 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konferans Ligi'nde play-off heyecanı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakaları yarın başlayacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda yarın ve perşembe günü yapılacak müsabakalarla lig aşamasına kalacak takımlar belli olacak.

        Beşiktaş, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İsviçre'nin Lausanne takımını 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de konuk edecek.

        İstanbul Başakşehir ise ilk maçta sahasında 2-1 kaybettiği Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'ya 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da konuk olacak.

        Ligde play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

        Yarın:

        Riga (Letonya) - Sparta Prag (Çekya): (0-2)

        REKLAM

        Perşembe:

        Noah (Ermenistan - Olimpija Ljubljana (Slovenya): ( 4-1)

        Fredrikstad (Norveç) - Crystal Palace (İngiltere): (0-1)

        Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Wolfsberger (Avusturya): (1-2)

        RFS (Letonya) - Hamrun Spartans (Malta): (0-1)

        Rapid Wien (Avusturya) - Györi (Macaristan): (1-2)

        Beşiktaş - Lausanne-Sport (İsviçre): (1-1)

        Universitatea Craiova (Romanya) - İstanbul Başakşehir: (2-1)

        AZ Alkmaar (Hollanda) - Levski Sofya (Bulgaristan): (2-0)

        CFR Cluj (Romanya) - Hacken (İsveç): (2-7)

        Differdange (Lüksemburg) - Drita (Kosova): (1-2)

        Brondby (Danimarka) - Strasbourg (Fransa): (0-0)

        AEK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika): (1-1)

        Banik Ostrava (Çekya) - Celje (Slovenya): (0-1)

        Arda (Bulgaristan) - Rakow (Polonya): (0-1)

        Fiorentina (İtalya) - Polissya (Ukrayna): (3-0)

        Rayo Vallecano (İspanya) - Neman (Belarus): (1-0)

        Linfield (Kuzey İrlanda) - Shelbourne (İrlanda): (1-3)

        Dinamo City (Arnavutluk) - Jagiellonia (Polonya): (0-3)

        REKLAM

        Virtus (San Marino) - Breidablik (İzlanda) : (1-2)

        Servette (İsviçre) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): (1-1)

        Legia Varşova (Polonya) - Hibernian (İskoçya): (2-1)

        Shamrock Rovers (İrlanda) - Santa Clara (Portekiz): (2-1)

        Mainz 05 (Almanya) - Rosenborg (Norveç): (1-2)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Musk, OpenAI ve Apple'a dava açtı
        Musk, OpenAI ve Apple'a dava açtı
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Suriye Lirası'nda 'yeniden doğuş'
        Suriye Lirası'nda 'yeniden doğuş'
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        Habertürk Anasayfa