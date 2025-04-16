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        Haberler Gündem 3. Sayfa Komşusunun cenazesinde hayatını kaybetti! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Komşusunun cenazesinde hayatını kaybetti!

        Denizli'de acı bir olay yaşandı. Kentte yaşayan 65 yaşındaki Adnan Mavi, komşusunun cenazesi için gittiği mezarlıkta fenalaşarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 09:49 Güncelleme: 16.04.2025 - 09:49
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        Komşusunun cenazesinde hayatını kaybetti!
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        Denizli’nin Buldan ilçesinde komşusunun cenazesi için gittiği mezarlıkta fenalaşan yaşlı adam, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, Buldan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahalle sakinlerinden 65 yaşındaki Adnan Mavi, vefat eden komşusu için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

        DEFİN SIRASINDA BİR ANDA FENALAŞTI

        Mahalle camisinde cenaze namazının kılınmasının ardından defin için cemaatle birlikte Kadıköy Mahallesi Mezarlığı'na giden Adnan Mavi, defin işlemleri devam ederken dua edildiği sırada bir anda fenalaştı.

        Yere yığılan yaşlı adamı fark eden vatandaşlar, ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine mezarlığa gelen sağlık ekipleri, Adnan Mavi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Komşusunun cenazesi için gittiği mezarlıkta hayatını kaybeden yaşlı adamın yakınları ve ailesi, acı haberin ardından büyük üzüntü yaşadı.

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        #Denizli
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