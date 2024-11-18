Komşu kavgası cinayetle bitti

Manisa'nın Soma ilçesinde Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Tunahan G. ile komşusu evli ve 3 çocuk babası Ümit Kahraman, İstasyon Arka Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinde karşılaştı.

Ümit Kahraman

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Burada ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ardından Kahraman evine gitti.

Bir süre sonra Kahraman'ın evinin önüne giden Tunahan G, komşusunu dışarıya çağırdı. Burada Kahraman ve Tunahan G. arasında tekrar tartışma çıktı. Tunahan G, Kahraman'ı bıçakladı. Tunahan G Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tunahan G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.