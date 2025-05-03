Kocan Kadar Konuş: Diriliş filminin konusu nedir? Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncuları kimler?
Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi, beyaz perdenin ardından 3 Mayıs Cumartesi günü televizyon ekranlarında izleyici karşına çıkıyor. Serinin ikinci filmi olan filmin başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırımlar paylaşıyor. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Kocan Kadar Konuş: Diriliş konusu nedir? Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Kocan Kadar Konuş: Diriliş filminin konusu ve oyuncuları...
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Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu Kıvanç Baruönü ve Şebnem Burcuoğlu tarafından kaleme alınan filmin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü üstlenmektedir. Peki, "Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu nedir? Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte 2016 yılında vizyona giren Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi hakkında tüm merak edilenler...
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KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Ailesi ve çevresinin evlilik baskılarıyla baş eden Efsun (Ezgi Mola), aşık olduğu Sinan'a (Murat Yıldırım) kavuşuyor ama aşk hayatının önündeki engeller azalmıyor. Efsun'un kendi kaotik ailesinden sonra bu defa Sinan'ın ailesi, özellikle de babaannesi Cavide Hanım'la uğraşması gerekiyor ve olaylar çığırından çıkıyor. Aşık olduğu adamla huzurlu bir beraberlik isterken türlü badireleri atlatıp bu hayaline kavuşabilecek midir? Herkesin onun yerine karar verdiği bir düğünü istiyor mudur sahiden?
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KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi Bolu'nun Göynük ilçesi ve Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çekildi.
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KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ OYUNCULARI KİMLER?
Ezgi Mola
Murat Yıldırım
Hümeyra
Nevra Serezli
Gülenay Kalkan
Eda Ece
Begüm Öner
Gül Arıcı
Muhammet Uzuner
İsmail İncekara
Nilgün Kasapbaşoğlu
Meltem Özsavaş
Hakan Salınmış
Enis Arıkan
Bora Akkaş
Güven Murat Akpınar
Güçlü Yalçıner
Mehmet Baran Erdoğan
Tolga Çıklaçiftçi
Romina Özipekçi
Gözde Seda Altuner
Burak Topaloğlu
Emine Gülsüm Göznümer
Ayten Mısırlıoğlu