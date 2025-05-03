KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ailesi ve çevresinin evlilik baskılarıyla baş eden Efsun (Ezgi Mola), aşık olduğu Sinan'a (Murat Yıldırım) kavuşuyor ama aşk hayatının önündeki engeller azalmıyor. Efsun'un kendi kaotik ailesinden sonra bu defa Sinan'ın ailesi, özellikle de babaannesi Cavide Hanım'la uğraşması gerekiyor ve olaylar çığırından çıkıyor. Aşık olduğu adamla huzurlu bir beraberlik isterken türlü badireleri atlatıp bu hayaline kavuşabilecek midir? Herkesin onun yerine karar verdiği bir düğünü istiyor mudur sahiden?