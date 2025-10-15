Kocaeli'nin kütüphanelerine yeşil bina sertifikası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Darıca ve Çayırova Millet Bahçesi'nde inşa ettiği kütüphane binaları, dünyanın en yaygın kullanılan yeşil bina sınıflandırma sistemi olan "LEED" sertifikası almaya hak kazanandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de akredite olmuş kuruluşların verdiği puanlar sonucundan yapılan değerlendirmeler ile verilen LEED Sertifikası, özellikle enerji verimliliği, doğa dostu çevre tasarımı olması ve özellikle engelli bireyler için çok önemli özellikleri ile öne çıkıyor.

2024 yılının ekim ayında LEED Sertifikası alan Darıca Millet Bahçesi Kütüphanesi ve Çayırova Millet Bahçesi Haluk Dursun Kütüphaneleri, 7 başlıkta ayrılan özellikleri içerisinde barındırıyor.

7 BAŞLIKTA AKILLI VE VERİMLİ ÖZELLİKLER

LEED sertifikası alan Darıca Kütüphanesi ve Çayırova Haluk Dursun Kütüphaneleri, 7 başlıkta belirlenen tüm özelliklere sahip bulunuyor. Bu özellikler ise şöyle:

Enerji verimliliği: Yüksek performanslı yalıtım, pencere sistemleri ve bina kabuğu, Enerji tasarruflu HVAC (ısıtma, havalandırma, iklimlendirme) sistemleri, LED aydınlatma ve hareket sensörleri, yenilenebilir enerji sistemleri (güneş panelleri, jeotermal vb.

Su Verimliliği: Düşük debili armatürler (musluklar, duş başlıkları, klozetler), gri su veya yağmur suyu geri kazanım sistemleri, peyzaj sulamasında damla sulama ve yerli/iklime uygun bitkiler. Malzeme ve Kaynak Kullanımı: Geri dönüştürülmüş veya yerel malzeme kullanımı, Sürdürülebilir şekilde üretilmiş malzemeler, atıkların azaltılması ve ayrıştırılması. İç Mekân Hava Kalitesi: VOC (uçucu organik bileşik) oranı düşük boyalar, yapıştırıcılar ve kaplamalar; Kaliteli havalandırma sistemleri, gün ışığı erişiminin ve doğal havalandırmanın maksimize edilmesi. Lokasyon ve Ulaşım: Toplu taşımaya erişim kolaylığı, Bisiklet park yerleri, elektrikli araç şarj istasyonları, araç paylaşımı veya düşük emisyonlu araçlara özel otoparklar. REKLAM Çevresel Etki Azaltımı: Isı adası etkisini azaltacak çatı ve çevre düzenlemeleri, saha erozyonunu ve yağmur suyu taşkınlarını azaltıcı tasarımlar, doğal yaşam alanlarına saygılı yapılaşma. Kullanıcı Sağlığı ve Konforu: Gün ışığı alan, sessiz ve konforlu iç mekanlar, termal konfor sistemleri, kullanıcıların çevresel kontrolleri (aydınlatma, sıcaklık ayarı gibi) yapabilmesi şeklinde 7 ayrı başlıkta sıralanıyor.

Bina kurulan akıllı sistemler sayesinde haftalık programlama özelliği kapsamında iç mekânın ısı seviyesi uzaktan kontrol edilebiliyor. Aydınlatmalar ise mobil uygulama üzerinden istenilen anda açılıp kapatılabiliyor. Bu sayede hem kullanıcı konforu sağlanıyor hem de enerji tasarrufu elde ediliyor. YAĞMURSUYU TUVALETLERDE KULLANILIYOR Her iki kütüphane binasında yağmur suyu toplama ve geri dönüşüm sistemi bulunuyor. Depolanan yağmur suları filtrelenerek bina içerisindeki tuvaletlerde bulunan klozet giderlerinde kullanıma hazır hale getiriliyor. Böylelikle su tasarrufu sağlanarak, şebekeden gelen tatlı suyun kullanımı azaltılmış olunuyor. Aydınlatmalarda ise ileri teknoloji kullanılıyor. Enerji tasarruflu LED sistemler, gün ışığına göre kendini otomatik ayarlayarak gerek duyulduğunda ışık seviyesini artırıyor, yeterli doğal ışık olduğunda ise ışık seviyesini azaltıyor. Böylece hem konforlu bir ortam sağlanıyor hem de enerji kullanımı minimuma indiriliyor. Amerika Yeşil Binalar Konseyi tarafından verilen LEED Sertifikası'nın en önemli kriterlerinden birisi de inşa edilen binanın iç ve dış özellikleri ile birlikte yatay mimariye sahip olması. Darıca Kütüphanesi ile Çayırova Haluk Dursun Kütüphaneleri hem yatay mimariye sahip hem de çevresi ile uyumlu, şehrin manzara siluetini bozmayan yapılar olarak öne çıkıyor.