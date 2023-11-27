Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

        Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 02:52 Güncelleme: 27.11.2023 - 02:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

        AA'nın haberine göre; belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 7 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve üstlerinde 1 kilo 235 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.G, G.G. ve N.M.G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı, N.G. adli kontrol şartıyla salıverildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #kocaeli
        #İzmit
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu
        MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu
        3. rehine takası tamamlandı
        3. rehine takası tamamlandı
        Aden Körfezi'nde içinde Türk kaptanların olduğu gemi kaçırıldı
        Aden Körfezi'nde içinde Türk kaptanların olduğu gemi kaçırıldı
        Üç puan Tadic'ten!
        Üç puan Tadic'ten!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
        "Üç puan ve soru işaretleri"
        "Üç puan ve soru işaretleri"
        "Bu yazı Sivas maçı bitmeden bitmez!"
        "Bu yazı Sivas maçı bitmeden bitmez!"
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Çalımbay'la 2'de 2
        Çalımbay'la 2'de 2
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Kartal uçuşa geçti!
        Kartal uçuşa geçti!
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Habertürk Anasayfa