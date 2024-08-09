Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk 7 yaralı

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Kocaeli'de, D-605 karayolu Kırkarmut Mahallesi mevkisinde Kandıra'dan İzmit yönüne giden ve sürücüsünün kim olduğu henüz belirlenemeyen otomobil, virajda karşı yönden gelen iki otomobil ve bir SUV tipi araçla çarpıştı.

AA'nın haberine göre; zincirleme trafik kazasında yaralanan 2'si çocuk 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet ve Kocaeli Şehir hastanelerine kaldırıldı.