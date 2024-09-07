Kocaeli'de kafede silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kozluk Mahallesi'ndeki kafeye gelen H.A. ve ağabeyi A.A. ile işletme sahipleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada H.A. ve A.A ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KENDİSİ ÖLDÜ, AĞABEYİ AĞIR YARALANDI

Yaralılardan H.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağabeyi A.A'nın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ÖLEN KİŞİ, KAFENİN ESKİ ÇALIŞANI Silahlı kavganın yaşandığı kafede inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan H.A'nın kafenin eski çalışanı olduğu belirtildi.