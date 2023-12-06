Kocaeli'de hafif ticari araç bariyere saplandı: 1'i ağır 3 yaralı
Kocaeli Körfez'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bariyere saplandı. Feci kazada aynı aileden 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bariyere saplanan hafif ticari araçtaki aynı aileden 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
D-100 karayolu Ankara istikameti Kirazlıyalı mevkisinde ilerleyen Ersin B. idaresindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
3 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre; çarpmanın şiddetiyle çelik bariyer, hafif ticari aracın ön camından girerek arka koltuğa kadar ilerledi. Kazada, sürücü Ersin B, anne Nuriye B. ve baba Mehmet B. yaralandı.
1 YARALININ DURUMU AĞIR
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı Nuriye B'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.