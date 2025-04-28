Kocaeli'de 5 bin konutun dönüşümüne kredi desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kurumsal firmalarda yöneticilik ve aynı zamanda Gebze'de esnaflık yapan kadınlarla bir araya geldi. Şehir ekonomisine katkı sunan kadınlarla olan buluşmada, yerel kalkınma politikaları başta olmak üzere şehirlerin depreme karşı dirençlilik yaklaşımları da değerlendirildi.

Başkan Büyükakın, kadın girişimcilerin yalnızca ticaret hayatına değil, toplumsal dayanışmaya da katkı sunduğunu vurgulayarak, "Kadınlarımızın ticaretteki etkinliği, sadece ekonomik bir veri değildir. Aynı zamanda toplumun ayakta kalma kapasitesini artıran bir güçtür. KOSGEB, Bakanlık destekleri ve Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, kadın girişimciliği desteklemeyi stratejik bir kalkınma başlığı olarak görüyoruz" dedi.

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Depreme hazırlık kapsamında önemli bir gelişmeyi de paylaşan Başkan Büyükakın, "Yapmış olduğumuz fizibilite çalışmalarıyla Kocaeli'miz, Dünya Bankası’nın 0.69 faiz oranlı kredi programı kapsamına girdi. Bakanlığımızla yapılan koordinasyon sonucunda, bu kredi desteğiyle en az 5 bin konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız 2.5 milyon TL'ye kadar 180 ay vadeli, düşük faizli kredi kullanabilecek" bilgisini verdi.

Kadınların üretim ve istihdam süreçlerine daha fazla katılması için projeler geliştirdiklerini ifade eden Başkan Büyükakın, "İnanıyoruz ki kadın eli değen her iş, daha estetik, daha kaliteli ve daha sürdürülebilir olur. Bu nedenle gerek hibe destekleri, gerekse iş geliştirme programlarıyla kadın esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, toplantıya Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak da katıldı.