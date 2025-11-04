Habertürk
        Kocaeli'de 3 bina boşaltıldı

        Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan 3 bina boşaltıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 bina, kolonlarında çatlak oluştuğu gerekçesiyle tedbir amacıyla boşaltıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 16:50 Güncelleme: 04.11.2025 - 16:50
        Kocaeli'de 3 bina boşaltıldı
        İstasyon Mahallesi Şehit Mücahit Okur Caddesi'nde 13 daire ve 3 iş yerinin bulunduğu dörder katlı 3 binanın kolonlarında çatlak oluştuğu ihbarı yapıldı.

        Bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Güvenlik önlemi alınmasının ardından inceleme yapan ekipler, kolonlarında çatlak tespit edilen 3 binanın mühürlenmesini kararlaştırdı.

        Binadan tahliye edilen 42 kişiden 26'sı Büyükşehir Belediyesinin Balyanoz Koyu Sosyal Tesisleri'ne yerleştirildi.

        Ekipler, çevredeki diğer binalarda da incelemelerini sürdürüyor.

        Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak'ta dün, kolonlarında çatlaklar oluşan 4 daireli 3 katlı apartman da tahliye edilmişti.

        Habertürk Anasayfa